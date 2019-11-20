مصر | لو موبايلك اتسرق.. تعرف على الإجراءات القانونية لاسترجاعه في أقرب وقت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لو موبايلك اتسرق.. تعرف على الإجراءات القانونية لاسترجاعه في أقرب وقت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض أغلبنا لسرقة هاتفه المحمول حال سيره في الشارع، أو مستقلا وسيلة مواصلات عن طريق المغافلة، أو سرقته من داخل شقته أو مكان عمله، وبمحاولته الإتصال على رقم الهاتف، يجده مغلقا، ويفقد الأمل في استعادته مرة أخرى، لأن بعضنا لا يعرف أنه من الممكن استرجاج هاتفه المسروق مرة أخرى، والقبض على سارقه بعد الوصول إلى مكانه، وفي السطور التالية ترصد بوابة "الخليج 365" الإجراءات القانونية لاسترجاع الهاتف المحمول بعد سرقته.

1 - الاحتفاظ بعلبة الهاتف المحمول لسهولة استرجاعه، وذلك عن طريق الرقم المسلسل الموجود على علبة الهاتف المحمول، والمتواجد على الهاتف المسروق.

2_ يتوجه الشخص المسروق إلى قسم الشرطة التابع لمكان سرقته، ومعه "علبة الهاتف المحمول، الرقم المسلسل المدون عليها، ماركة ونوع الهاتف المحمول"، ويحرر محضر بسرقته، وسيكون المحضر ضد مجهول لعدم معرفة السارق، وفي حالة معرفة السارق يوجه له الإتهام من خلال المحضر المحرر.

3_ يسلم المحضر إلى النيابة العامة التابع لها موقع السرقة، ثم بعد ذلك يقدم طلب الاستعلام في شركات المحمول الأربعة، وبعدها يرسل الملف إلى المحامي العام لتحرير طلب الخطاب إلى شركات المحمول.

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4_ عند فتح الهاتف المحمول ترسل شركات المحمول خطابا للمحامي العام يتضمن موقع الهاتف المحمول، بيانات الشخص صاحب الشريحة المركبة بالهاتف المحمول "إسمه، عنوانه، الرقم القومي".

5_ يرسل المحامي العام الخطاب المرسل إليه من شركات المحمول إلى النيابة الجزئية.

6_ ينسق رئيس النيابة الجزئية مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ويتم استرجاع الهاتف المحمول والقبض على سارقة.

7_ يسلم الهاتف المحمول المسروق إلى صاحبه، ويوقع باستلامه من النيابة العامة، وتوجه تهمة السرقة إلى سارقه، لتتولي النيابة التحقيقات معه.