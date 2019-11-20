مصر | خطوات قانونية للحفاظ على حقوقك بعد الطلاق

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احيانا تزداد المشاكل بين الزوجين وتزيد صعوبة الحياة بينهم فيكون الحل الوحيد الوجوء الى الطلاق، فبرغم له خسائر وسلبيات لكلا من الطرفين ولكن احيانا يكون هو الحل الوحيد وكثير من النساء لا يعرفن حقوقهن بعد الطلاق خاصه ان له انواع كثير وكل نوع منه له حقوق غير الاخرى فاحيانا يحدث الطلاق بين الطرفين بمراضاتهم اما فى حالة الخلع التى تطلبه المرأة فبتختلف حقوقها وبتختلف ايضا فى حالة اذا حدث الطلاق فى وجود الاطفال والفجر ترصد هذه الانواع وحقوقها فى السطور التالية:

اولا: نفقة المتعة وهى حق من الحقوق الشرعية للمرأة المطلقة، وهي عبارة عن المال الذي يدفعه الزوج للزوجة بعد طلاقهما ويعتبر عوض عن ترك الزوجة ومفارقته لها ويحددها القانون المصرى بى 24 شهرا من النفقة الشهرية.

ثانيا: تكون نفقة العدة من حق الزوجة وهى تشمل المأكل والملبس والمسكن في حكم الزوجة خلال فترة العدة وتجب على جميع المطلقات عدا المطلقة قبل الزفاف أو الخلوة الشرعيةا والتى تقدر بما يعادل نفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية.

ثالثا: فى حالة التراضى بين الزوجين فى مسالة الطلاق بيكون لها فى حضانة أطفالها.

وتختلف حقوق المطلقة اذا كان يوجد بينها وبين زوجها اطفال اما لا:

من حق الزوج توفير مسكن لزوجته بعد الطلاق هى واطفالها

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اذا كان لديها اطفال فى سن الرضاعة فيجب توفير نفقة خاصة لهما

مصاريف لعلاج الاطفال فى حالة اذا مرضوا.

مصاريف لبس الاطفال الخاص بهما ومتطلباتهم.

ثانيا: فى حالة اقامة الزوجة دعوى خلع ضد زوجها ففى هذه الحالة تختلف كثيرا لانها لما تحصل على حقوقها كاملة بل تخسر بعضها كالاتى:

1- لا تحصل على نفقة عدة

2- لا تحصل على نفقة متعة

3- لا تحصل على مؤخر

ويكون للزوجة فى حالة الخلع الحق لها فى حضانة أطفالها والمصاريف الخاصة بهم فقط.

