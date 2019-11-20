أخبار مصر | المتحف القبطي يفتتح "حكاية لعبة مصرية" بحضور أطفال المدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتحف القبطي يفتتح "حكاية لعبة مصرية" بحضور أطفال المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي، اليوم الأربعاء، معرضًا أثريًا بعنوان "حكاية لعبه مصرية" بمناسبة اليوم العالمي للطفل، وسط حضور كبير من طلاب وتلاميذ المدارس الذين شاركوا في اليوم، وقامت راندا فايق أمين المتحف القبطي بشرح المعرض وما يتضمنه من قطع أثرية للأطفال.

ومن ناحيتها، قالت جيهان عاطف إن المعرض يضم 18 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف، والتي تكشف عن ألعاب للاطفال لا زال الأطفال يستخدمونها إلى الآن كانت موجودة قديما ولها أصل تاريخي، ومن أبرزها العرائس والدمي وألعاب الكرة ولعبة صلح، وغيرها من الألعاب التي تعطي الدليل علي تواصل الحضارة المصرية عبر العصور.



وعقب المعرض نظمت إدارة المتحف جولات إرشادية للأطفال بين قاعات المتحف، تعرفوا من خلالها على كنوز الأثرية. وعقب المعرض نظمت إدارة المتحف جولات إرشادية للأطفال بين قاعات المتحف، تعرفوا من خلالها على كنوز الأثرية. والمتحف القبطي يقع في مصر القديمة داخل حدود حصن بابلون والذي توجد بقاياه خلف مبنى المتحف؛ وقد بدأ تشييده أيام الفرس ولكن حدثت عليه العديد من الإضافات في عهد الإمبراطوريين الرومانيين أغسطس وتراجان ثم أضاف إليه من جاء بعدهم من أباطرة الرومان، ولعب العالم الفرنسي (ماسبيرو) دورًا هامة في نشأة المتحف إذ عمل على جمع أعمال الفن القبطي وتخصيص قاعة لها في المتحف المصري، بعد ذلك طالب مرقس سميكة باشا عام 1893م بأن تضم مجموعة الآثار القبطية إلى اهتمامات لجنة حفظ الآثار والفنون، وقد جاهد هذا الرجل طويلًا حتى تمكن من إقامة المبنى الحالي للمتحف الذي افتتح عام 1910 وعين هو أول مدير له. أما أول دليل للمتحف فتم نشره عام 1930.