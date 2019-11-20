أخبار مصر | وفد "المصريين الأحرار" يلتقي مسئولة مكافحة الفقر بالصين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد "المصريين الأحرار" يلتقي مسئولة مكافحة الفقر بالصين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقي وفد حزب المصريين الأحرار، وان كين هو نائب رئيس مدينة جينچدن ووشانج لي مسئولة برنامج مكافحة الفقر، ضمن برنامج زيارة وفد الحزب الحالية إلي الصين بدعوة من الحزب الشيوعي الصيني، واستهدف اللقاء التعرف علي التجربة الصينية للبناء الاقتصادي ومكافحة الفقر.

وفي مستهل اللقاء تحدث "وإن كين هو" نائب رئيس مدينة جينچدن، عن المدينة التي يمتد تاريخها نحو ألف عام، أنها صدرت المصنوعات الخزفية لكل دول العالم ومنها مصر من خلال طريق الحرير القديم.

وقال: "إن الحزب الشيوعي تعامل بكافة الاليات والمحاور للقضاء علي الفقر ومنها المحور الاقتصادي،البيئي، التنموي، التعليمى،والصحي،والترفيهي" ؛ وأعرب نائب رئيس مدينة جينچدن عن ترحيبه بحزب المصريين الأحرار والوفد الزائر.

وفي سياق آخر شرحت شانج لي مسئولة مكافحة الفقر، خطة الصين والجهود التى تبذلها للقضاء على الفقر مع حلول العام المقبل.

وقالت خلال لقاء وفد المصريين الأحرار، إن الصين تعمل من خلال خطط محكمة، بدأت برصد أعداد الفقراء وبناء السجلات الخاصة بهم، ثم مكافحة الفقر سوأ بتكفل الدولة نفقات التعليم من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الماجستير.

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وأضافت مسئولة مكافحة الفقر، أن الدولة توفير الرعاية الصحية وإصلاح منظومة التكافل الإجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن الأهتمام بتجديد وتطوير المساكن القائمة، لتحسين مستوى معيشة قاطنيها.

كما تحدث بلال حبش عضو المكتب السياسي بحزب المصريين الأحرار ورئيس الوفد عن تاريخ العلاقات المصرية الصينية التي تمتد لآلاف السنين، أن تاريخ الدولتين يضرب في عمق التاريخ؛ وأعرب عن شكره باسم الحزب علي كرم الضيافة وحسن الإستقبال في المدينة المتميزة التي تصدر للعالم خزفيات هي الأفضل والارقي.

وقال حبش، اننا نتطلع تعاون بين الحزبين في الصناعات اليدوية والحرفية في ضوء التعاون المثمر بين الحزبين على كافة الاصعدة.

وخلال اللقاء فتح باب التساؤلات حول التجربة الصينية في مكافحة الفقر، وطرح سلطان الشيخ أمين المصريين الأحرار بمحافظة مطروح، تساؤل عن آليات مكافحة الفقر في المدينة.

وبدورها اجابت مسئولة مكافحة الفقر، أن الطريقة بثلاثة محاور يتم منح قروض للفقراء لعمل المشاريع، وتوفير فرص عمل جيدة ثم بناء وترميم المساكن القديمة ثم التعليم.

