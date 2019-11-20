أخبار مصر | محافظة الجيزة تناشد المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة خلال سقوط الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة تناشد المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة خلال سقوط الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناشد محافظة الجيزة المواطنين بعدم الإقتراب من أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء المنتشرة فى الشوارع والميادين خلال فترة سقوط الأمطار وذلك حرصا من محافظة الجيزة على سلامة مواطنيها.

كما تناشد المحافظة المواطنين بعدم التواجد في الأماكن التي قد تتعرض لأمطار غزيرة قدر الإمكان إلا في حالات الضرورة القصوي.

وقد وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجبزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركه مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة والتجميل بالتواجد الميداني الفعال اثناء سقوط الأمطار لرفع أي تراكمات للمياه إضافه إلي توجيهات محافظ الجيزة بمراجعة أعمدة الإنارة وكفاءتها وإحكام غلقها حرصا علي سلامه المواطنين.

