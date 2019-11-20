أخبار مصر | التفاصيل الكاملة لمشروعات مترو الأنفاق والقطار المكهرب

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تقوم وزارة النقل والهيئة القومية للانفاق بانشاء خطوط مترو داخل القاهرة الكبرى والاسكندرية، كما تقوم بدراسة خطوط جديدة في المنصورة ومن محافظات الصعيد كاسيوط، بحيث تشمل هذه الخطوط إنشاء عدد من المحطات الجديدة لمد الخطوط القديمة، وطرح إنشاء خطوط جديدة، ومن ابرز هذه الخطوط الاعمال الانشائية في خطي الثالث والرابع للمترو ومشروع القطار المكهرب (السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان).

الخط الثالث للمترو:

وفيما يلي ابرز محطات الجديدة الجاري انشاؤها ضمن الخط الثالث للمترو:

اولا تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط وتشمل ثلاثة أجزاء:

- الجزء الأول بطول 4كم من محطة العتبة حتي محطة الكيت كات وتشتمل علي 4 محطات نفقية، ومخطط إفتتاحها في ديسمبر2021.

- الجزء الثانى بطول 6،6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج وتشتمل على 6 محطات (محطة نفقية و4 محطات علوية ومحطة سطحية) ومخطط إفتتاحه في يونيه 2022.

- الجزء الثالث بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهـرة ويشمل 5 محطـات (3نفقية ومحطة علوية ومحطة سطحية) ومخطط إفتتاحه في أبريل 2023.

- تم البدء في الحفر النفقي من محطة ناصر في اتجاه محطة ماسبيرو يوم 19 9 2019.

ثانيا تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط:

- يتم إستكمال تنفيذ باقى أعمال المرحلة الرابعة خاصة بعدما تم افتتاح وتشغيل محطات هارون وهيليوبوليس والف مسكن ونادي الشمس

- يجري حاليًا دراسة مد الخط الثالث من محطة عدلى منصور وبطول حوالى 3.5 كم ليصل إلى مطار القاهرة.

- دراسة 3 محطات تصل بين محطة عدلي منصور حتى المطار بقيمة تصل لـ 1.5 مليار جنيه.

- سيتم تشغيل محطتي النزهة وهشام بركات للركاب في ديسمبر 2019.

- تشغيل وافتتاح باقى محطات المرحلة وهى عمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور وورشة للعمرة الجسيمة التي تعتبر الأكبر في الشرق الاوسط في ابريل2020.

- تصل تكلفة المرحلة الرابعة 16.202 مليار جنيه.

تم التعاقد على توريد 32 قطار مكيف للمرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث للمترو والتي سيبدأ توريد أول قطار منها في ابريل 2020، لتدعيم الوحدات المتحركة بالخط الثالث، وتصل التكلفة الاجمالية لانشاء الخط الثالث بكافة مراحله 97 مليار جنيه.

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تعود أهمية الخط الثالث لما يلي:

- يحقق الربط بين شرق القاهرة من محطة عدلى منصور (موقف العاشر ) وغرب القاهرة ( بولاق الدكرور وإمبابة ) بطول 45 كم.

- يحقق الربط مع الخط الأول فى محطة ناصر والخط الثانى فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة للربط بوسط المدينة ومحافظة الجيزة.

- يحقق الربط مع القطار الكهربائى (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية ) في محطة عدلي منصور بداية طريق الإسماعيلية الصحراوى والمخطط لها ان تكون اكبر محطة تبادلية تربط الخط الثالث للمترو بالعاصمة الإدارية الجديدة وتخدم القادمين من المدن الجديدة شرق القاهرة ( العبور – المستقبل - الشروق – بدر) بالاضافة الى القادمين من محافظات شرق القناة (الاسماعيلية – بور سعيد – الشرقية ) مما ييسر الانتقال من شرق القاهرة إلى غربها.

- بإستكمال تنفيذ الخط الثالث ستصل القدرة الإستعابية للثلاثة خطوط ما يزيد عن 3.5 مليون راكب يوميًا.

الخط الرابع للمترو:

وفيما يتعلق بمشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى فيشمل:

- من حدود مدينـــة 6 أكتوبر ثم ميدان الرماية فالهرم والملك الصالح واخيرا عمرو بن العاص.

- يبلغ طولها 19كم.

- تبلغ تكلفته التقديرية 1.2 مليار دولار( تمويل ميسر من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا) ) + 25 مليار جنيه (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل إجمالى 44.7 مليار جنيه.

- سيتم التنفيذ بمعرفة شركات مصرية يابانية.

- جاري إعداد مستندات طرح الأعمال المدنية للجزء الشرقي في المسافة من الجيزة وحتى محطة عمرو بن العاص بطول 4،5 كم مع التحالف المصري الياباني.

- كذلك جاري إعداد مستندات طرح الأعمال المدنية للجزء الغربي في المسافة من الجيزة وحتى محطة حدائق الاشجار بطول 14،5 كم مع الشركات المحلية.

- تم التعاقد مع شركة هرنكنشت الألمانية لتدبير 4 ماكينات حفر لتنفيذ المشروع.

- جاري نهو تنفيذ أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع مسار الخط تمهيدًا لبدء تنفيذ الأعمال الرئيسية بالمشروع أوائل عام 2020

- تم إسناد الأعمال الكهروميكانيكة لتحالف شركات متسوبيشي تاليس.

- جاري إعداد مستندات الطرح الخاصة بأعمال الوحدات المتحركة.

القطار المكهرب (السلام العاصمة الادارية العاشر من رمضان):

- تم تسليم المواقع للشركات المصرية.

- تم البدء في اعمال الحفر وصب الخرسانة العادية.

- جاري إنهاء التعاون الاستثماري الخاص بالمشروع مع الجانب الصيني.