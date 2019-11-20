أخبار مصر | لمحاربة التطرف.. 18 قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمحاربة التطرف.. 18 قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قوافل دعوية يطلقها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف أسبوعيا لمواجهة الأفكار المتشددة ومحاربة التطرف، تنتشر في ربوع مصر من شرقها لغربها، وذلك فى إطار المنهج الوسطي الذى يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التى دعا إليها ديننا الحنيف.



وتنطلق الأوقاف القوافل الدعوية بالاشتراك مع الأزهر في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وبرعاية كريمة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.



جلسات وندوات دينية مع الأهالي

وتنطلق القوافل من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف الجمعة من كل أسبوع، حيث يجتمع العلماء في تمام الساعة السابعة صباحًا لمهمة جديدة في محافظة مختلفة يؤدون من خلالها خطبة الجمعة الموحدة، ثم يعقدون جلسات وندوات دينية مع الأهالي.



ووجهت الوزارة حتى الآن 18 منها قوافل دعوية مشتركة إلى حلايب وشلاتين والمنيا والأقصر ومطروح وبني سويف والقاهرة الجديدة وعدد من المحافظات المختلفة.