أخبار مصر | عمدة مدينة هيلدسهايم يزور المتحف الآتوني بالمنيا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمدة مدينة هيلدسهايم يزور المتحف الآتوني بالمنيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار وفد من مدينة هيلدسهايم برئاسة عمدة المدينة الدكتور ريجينا شولز مدير متحف هيلدسهايم، يرافقهم الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بمحافظة المنيا، المتحف الآتوني للوقوف على آخر مستجدات العمل به وكان في استقبال الوفد الدكتور أحمد حميدة مدير عام المتحف الآتوني حيث قدم سيادته عرضًا وشرحًا تفصيليًا عن المشروع ومدى تقدم العمل به، كما أشار إلى التعاون المثمر بين الحكومة المصرية ممثله في وزارة الآثار والحكومة الألمانية في تذليل كافة العقبات لاستكمال المتحف وخروجه إلى النور في أقرب وقت.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها الوفد لمحافظة المنيا أثناء زيارتهم لمحافظة المنيا لأواصر الصداقة بين المدينتين صباح اليوم.

وقام الوفد بتفقد منشآت المتحف من الداخل وأبدوا سعادتهم بالتعاون المثمر بين الحكوميين في المجالات الثقافية، في إطار اتفاق التوأمة ما بين المنيا وهيلدسهايم الموقع بين المدينتين في 1979 وكان أحد أهم ثماره إقامة متحف يحكي تاريخ مدينة العمارنة وعصر الملك أخناتون كأحد أهم الفترات التاريخية في التاريخ المصري القديم.

الجدير بالذكر أن الحكومة الألمانية قد وافقت في نوفمبر الماضي علي منحة بقيمة 10 مليون يورو لاستكمال المتحف من ضمن موازنه عام 2019 – 2020، وتولي وزارة الآثار المتحف الآتوني اهتمامًا كبيرًا في ظل خطتها والدولة لاستكمال جميع المشروعات المتعثرة، والمتحف الآتوني هو نقلة نوعية في السياحة بمحافظة المنيا، خصيصًا في ظل الاكتشافات الأثرية الحديثة، وافتتاحه سيضع محافظة المنيا علي خارطة السياحة العالمية، ويعود بها لسابق عهدها كواحدة من أهم المقاصد السياحية الهامة في مصر، حيث سيكون بمثابة مؤسسة ثقافية وتعليمية كبيرة هدفها الأساسي هو خدمة المجتمع المحيط والحفاظ علي التراث الثقافي لمحافظة المنيا ورفع الوعي الأثري لدى كافة طبقات وؤسسات المجتمع المحيط.

ومتحف أخناتون، أو المتحف الآتوني، هو متحف تحت الإنشاء، يقع في مدينة المنيا، بدأ العمل بالمشروع عام 2002 لكن لم يتم استكمال الإنشاء بسبب مشاكل متعلقة بالتمويل، وبلغت تكلفة المتحف 150 مليون جنيه، وتم تصميم المتحف على شكل هرم، ويتكون من 5 طوابق ويتضمن قاعات عرض ومدرسة للترميم، ومنطقة للعروض المفتوحة ومبنى إداري ومعرض لبيع الكتب والهدايا، إضافة إلى مرسى سياحي لاستقبال السفن ومتحف مكشوف.