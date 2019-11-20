شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى من «برج العرب»: لا توجد دولة في العالم تسمح بزيارة وفود لسجونها سوى مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى الإعلامي أحمد موسى، جولة داخل سجن برج العرب.
وأشار موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد إلى أن هناك وفدا كبيرا من الإعلاميين والصحفيين الأجانب وأعضاء مجلس النواب قاموا بزيارة لسجن برج العرب.
وقال موسى «السجون تخضغ لإشراف النيابة العامة، والدولة المصرية لا تسمح بأي تجاوز أو اعتداء ابتداء من رئيس الجمهورية مرورا بالنائب العام والداخلية».
وتابع موسى «لا توجد دولة بالعالم تسمح بزيارة وفود إعلامية وبرلمانية للسجون سوى مصر»، لافتا إلى أن النيابة العامة تجري زيارات تفتيشية مفاجئة للسجون، للاطمئنان على الرعاية المقدمة للسجون.
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