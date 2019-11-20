شكرا لقرائتكم خبر عن «رزق السينما».. مهرجان القاهرة السينمائي يفتتح أعماله بفيلم عن يوسف شريف رزق الله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، مساء الأربعاء، في دار الأوبرا المصرية، وتحمل هذه الدورة اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله.

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بدأ حفل الافتتاح بعرض فيلم تسجيلي عن الناقد الراحل بعنوان «رزق السينما»، ضمن برنامج تكريمه في الدورة التي تقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري.

ويعرض المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم «الأيرلندي» للمخرج مارتن سكورسيزي.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضًا لأحدث الأفلام العالمية، وعدد من الأفلام المصرية وهي: «احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل».