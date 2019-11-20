شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح المبنى الإداري الجديد لشركة مياه الشرب في بئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء سعيد بده، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، يرافقه سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، نائبا عن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، المبني الإداري الجديد للشركة في مدينة بئر العبد.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن المبني الإداري الجديد للشركة على مساحه 1200 متر مربع، حيث يضم عددا من المكاتب الإدارية لجميع التخصصات الفنية والإدارية والهندسة وخدمة العملاء.

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أضاف رئيس مجلس الإدارة أن المبنى الإداري الجديد للشركة يضم مبنى منفصلا للورش والحملة الميكانيكية والمعدات والسيارات الخاصة بالشركة، مشيرا إلى أن تكلفة انشاء المبني بلغت ٢ مليون جنيه.

بدوره، أكد سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، أن افتتاح المبنى الإداري الجديد لشركة مياه الشرب والصرف الصحي يأتي ضمن عدد من المشروعات التي تم افتتاحها لخدمة المواطنين ببئر العبدفي قطاع مياه الشرب مثل محطة لتحلية مياه الآبار للشرب في منطقة أبوالجلود التابعة لقرية قاطية وخزان لمياه الشرب في مدينة بئر العبد.

حضر حفل الافتتاح اللواء أمجد الراعية، مدير عام بحيرة البردويل، اللواء عبدالله سالم، رئيس مركز ومدينة بئر العبدالسابق، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل والقيادات الطبيعية ببئر العبد.