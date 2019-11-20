شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للتصنيع»: توقيع 4 اتفاقيات لنقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع أنه تم توقيع 4 اتفاقيات مع كبريات الشركات الألمانية لنقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية في مصر.

وأضاف التراس أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى مجالات التحول الرقمي والرقمنة، وتوطين صناعة مستلزمات جراحة العظام واتفاقية خاصة بصناعة أدوات ومعدات نظافة الشوارع والمنشآت والمستشفيات.

وأكد «التراس» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج حديث المساء المذاع على قناة mbc مصر، على توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدفع عجلة التنمية بمصر، مشددا على متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهاته لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون المشترك والشراكة الحقيقية مع الخبرات العالمية.