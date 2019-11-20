شكرا لقرائتكم خبر عن «الثروة السمكية» تعلن أسباب نفوق «القرش الحوتي» في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق فتحي، مدير هيئة الثروة السمكية بمحافظة السويس،، إن لجنة من معهد علوم البحار فحصت سمكة القرش الحوتي «بهلول»، التي اصطادها عدد من الصيادين، وألقوها على رصيف ميناء السلخانة القديمة بالسويس.

وأضاف «فتحي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث المساء»، تقديم الإعلامية ياسمين عز المذاع على فضائية «أم بى سى مصر» أن لجنة معهد علوم البحار تسلمت القرش الحوتي، «بهلول»، لفحصها وكتابة التقارير الخاصة بشأنها، موضحًا أن السمكة من الحجم الكبير النادر، ومن الأسماك المهددة بالانقراض، وأنها ليست مفترسة.

وأشار إلى أن القرش الحوتي تعلق بشباك مركب الصيد بطريقة عشوائية، وتم إيقاف مركب الصيد عن العمل والتحقيق مع صاحبها.