شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب مزرعة: الطماطم بـ 125 قرشًا.. والتجار يبيعونها للناس بـ6 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمد الرفاعي، صاحب مزارع خضروات وفاكهة، أسعار المانجو في المزارع والتي لا تتجاوز 10 جنيهات بينما يتم بيعها في الأسواق والمحلات بـ 30 جنيهًا.

وقال «الرفاعي» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفجوة في الأسعار نتيجة زيادة الحلقات منذ الإنتاج وحتى وصولها للمستهلك، إلى جانب انعدام الرقابة في الأسواق.

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وتابع أن الأسعار كان متوقعا لها 5 جنيهات للكيلو جرام، ولكن العوامل الجوية السيئة، وارتفاع درجات الحرارة، أدى إلى خفض الإنتاج 40%، ما أدى إلى رفع الأسعار للضعف.

وأضاف أن الفدان يتكلف 6 آلاف جنيه، ينتج من 2 إلى 5 طن مانجو.

وأوضح أن سعر الطماطم متوسطة الجودة 1.25 جنيه والفاخر 2 جنيه، ويتم بيعها في الأسواق للمواطنين بـ6 جنيهات، ما يعني أن هامش الربح 300% للتجار والموزعين، وهذا بسبب غياب الرقابة، ما يستوجب تحديد هامش ربح معقول يلتزم به التجار.