شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر «الإنجيلية»: خطابات الكراهية بدأت بالازدراء ووصلت لمنعطف خطير يهدد المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سميرة دانيال، رئيس منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، إن خطابات الكراهية بدأت تتخذ أشكالًا مختلفة وتبدأ بالازدراء ثم الإقصاء حتى تتطور لفعل خطير يهدد أمن المجتمع وسلامته، مشددة على ضرورة الوقوف كمجتمع مصري كجبهة واحدة ضد خطاب الكراهية، وهدفنا الوصول إلى تشريع يجرم خطاب الكراهية.

أضافت «دانيال»، خلال فعاليات اليوم الثانى والأخير من مؤتمر «المواطنة وبناء مجمتع التسامح في مواجهة خطاب الكراهية» الذي تنظمه الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، الأربعاء، أن منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية بدأ في أغسطس الماضي بحوار مجتمعي ليتمكن من التعرف على نوعية هذا الخطاب في المجتمع المصري، فضلا عن اجراء دراسة حالة للمؤسسات التي يمكنها أن تسهم في التصدي لخطاب الكراهية أثبتت ضرورة تجديد الفكر الديني وبناء الشخصية وبناء القيم الإيجابية مثل التعددية والتسامح والمواطنة والتأسيس لبنية تشريعية تجرم خطاب الكراهية، مشيرة إلى إلى أن المنتدى يعمل في 10 محافظات عبر مؤسسات دينية وتعليمية للحد من خطاب الكراهية ومقاومته ومواجهته.

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من جهته، قال عماد جاد، عضو مجلس النواب، إن خطابات الكراهية تتشكل من مكون معرفي ومكون سلوكي حتى تصل إلى الهجوم العرقي أو الطائفي أو الديني فتتشكل صورة بناء على المكون المعرفي، مضيفًا أن هذا التحرك ينتهي بالإبادة الجماعية مثلما حدث في رواندا حين قتل قبيلة الهوتو 800 ألف إنسان من قبيلة أخرى.

وطالب «جاد» باستبدال كلمة مجتمع التسامح بمجتمع التعايش، التسامح يأتي من القوي للضعيف بينما التعايش يعني إن الجميع على مسافة واحدة، مؤكدًا أن المواطنة تجعل الجميع سواسية أمام القانون لكن فكرة أن جزء من المجتمع يسامح الجزء الأخر يعكس حالة من حالات الطبقية الاجتماعية.

وقال الدكتور رامى عطا، أستاذ الصحافة بجامعة الشروق، إن التراث الثقافى هو ميراث التسامح، فالدينا كثير من الأعياد القومية المناسبات الدينية التي تحمل قبولاً للآخر وتدعو للوحدة والتعايش بداية من الأسرة الواحدة إلى تعايش المجتمع كله مثل عيد شم النسيم، عيد الحب، شهر رمضان راس السنة الهجرية، عيد النيروز الذي تحول هذا العيد بعد ثورة ١٩١٩ إلى مناسبة قومية حيث تحدث بعض الرموز من الكتاب والسياسين عنه عام ١٩١٩ معتبرينه مناسبة قومية يحتفل بها كل الشعب وليس المسيحيين فقط .

بدوره، اكد الدكتور احمد مجاهد، رئيس قسم الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، أن «التراث الشعبى هو اكثر مصداقية وإذا ارنا معرفة جوهر الوطن علينا ان نبحث عن التراث الشعبي، فلا يوجد تراث غير ثقافى أياً كان نوعه بل ولا يسمى تراثا إلا إذا احتفظت به الشعوب».