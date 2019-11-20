شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يعود من برلين بعد المشاركة فى قمة العشرين وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسى، عائدا إلى أرض الوطن بعد إنهاء زيارته الرسمية إلى ألمانيا، والتى شارك خلالها فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا المنعقدة هناك.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مبادرة قمة العشرين وأفريقيا تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادى بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تساهم فى الإسراع بوتيرة النمو فى القارة السمراء، وهى المبادرة التى أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام ٢٠١٧ خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية فى البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.

وتضمنت زيارة الرئيس السيسى، لألمانيا نشاطًا مكثفًا على الصعيد الثنائى، حيث التقى مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا فى شتى المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الرئيس مع كبار رجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الالمانية، فى إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها، فضلا عن استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادى فى مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجارى العمل بها.