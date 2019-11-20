فيديو جراف.. كيف استقبل العالم إعلان واشنطن قانونية الاستيطان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار إعلان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو بأن الولايات المتحدة لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية انتهاكا للقانون الدولى، حالة من الغضب فى الأوساط العربية، وجدل بين الخبراء الأمريكيين الذين أبدوا استغرابا إزاء توقيت القرار، وتوقعوا بأن يقضى على آمال التوصل إلى اتفاق سلام. - أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أن المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة لا تعارض القانون الدولى - يعد الإعلان تغييرا فى السياسة الأمريكية القائمة منذ أكثر من 40 عاما - حيث اعتبرت إدارة الرئيس باراك أوباما فى الماضي المستوطنات غير شرعية - أدانت الجامعة العربية الإعلان وحذرت من تشجيعه للمستوطنين على ممارسة مزيد من العنف - الخارجية المصرية أكدت أن النشاط الاستيطانى يخالف القانون الدولى Advertisements - أثار توقيت الإعلان دهشة بين خبراء السياسة الخارجية الأمريكيين - وحذروا من أنه يهدم أى آمال متبقية بالتوصل إلى اتفاق سلام - بينما رحبت إسرائيل بالموقف الأمريكى الجديد - ووصفت صحيفة الجارديان الإعلان بأنه هدية لبنيامين نتنياهو الذى يخوض معركة للبقاء السياسى - منظمة إيباك علقت قائلة "إن المستوطنات يجب أن تكون قضية مفاوضات بين الأطراف المعنية" - تتفق الأمم المتحدة ومجلس الأمن على أن الاستيطان ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة - وفى عام 2004، أكدت محكمة العدل الدولية أن الاستيطان ينتهك القانون الدولى -كما نصت اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حل وضع المستوطنات بالتفاوض

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