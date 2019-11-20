شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب عن شهادة السفير الأمريكى بالاتحاد الأوروبى فى الكونجرس: "هذا رجل لا اعرفه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال لقائه بالمراسلين قبل مغادرته إلى أوستن، فى تكساس، الرد على أسئلة الصحفيين حول شهادة السفير جوردون سوندلاند سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي فى جلسة عزله، وفقا شبكة سي إن إن.

وأنكر ترامب علاقته بـ" سوندلاند"، قائلا: أخبرت السفير أننى لا أريد شيئا من الجانب الأوكرانى، مضيفا: سوندلاند كان يبدو لطيفا لكنه لا يعرف هذا الرجل الذى يشهد فى جلسة الاستماع فى الكونجرس بشأن تحقيقات قضية العزل، كما أشار ترامب إلى أن دعم سوندلاند لحملته الرئاسية "جاء متأخراً".

وفى الكونجرس اختتم ديفيد نونيس النائب الجمهورى جولة الأسئلة التى استغرقت 45 دقيق، وأعلن رئيس الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف بعدها أن كلا من الديمقراطيين والجمهوريين سيحصل على جولة أخرى مدتها 30 دقيقة لاستجواب السفير جوردون سوندلاند.

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وبموجب البروتوكولات الخاصة باستجواب مجلس النواب، يمكن لشيف إضافة جولات إضافية من الأسئلة ، طالما أن كلا الجانبين يحصلان على وقت متساوٍ.

ويستطيع شيف ونونيس - أو من ينوب عنهم - طرح الأسئلة بعد هذه الجولات التى تستغرق 30 دقيقة حيث سيحصل كل عضو على خمس دقائق لطرح الأسئلة.