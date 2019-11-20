شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يسخر من الهارب محمد على: الحرامى يقود الحراك بتمويل الإخوان و الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر الإعلامى عمرو أديب من المؤتمر الصحفى للفنان الهارب محمد على، مشيرا أن المؤتمر بتمويل قناة الجزيرة وجماعة الإخوان الإرهابية، واصفا إياه بالمسخرة، وأن من يقود الحراك المصرى حرامى.

وقال عمرو أديب، عبر تويتر: "مؤتمر صحفى مسخره لا عارف يجأوب ولا حد عارف يسأل ولا عارف يركب السماعه ولا عنده حاجه يقولها".



عمرو أديب

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وأضاف: "طبعا الجزيرة والإخوان نظموا ألفيلم كله بس حاجه شكلها هابط جدا أنا بس مستنى الحته اللى حيتكلم فيها ازأى حيطلع بالكرانيش لغايه السقف.. الحرامى يقود الحراك المصري".