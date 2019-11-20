شكرا لقرائتكم خبر عن الزميل حسين طلال يفوز بالمركز الأول فى مسابقة الاتحاد الأوروبى للتصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الأوروبى في مصر أسماء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في النسخة الثانية عشر من مسابقة التصوير الفوتوجرافي والتي كان موضوعها هذا العام "بطلات مصريات". شارك فى المسابقة 242 شخصا من مختلف محافظات مصر قدموا 591 صورة، بحسب بيان من سفارة وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.



1st Winner Hussein Talal Farag Mohamed

اعتمدت لجنة التحكيم المعايير المهنية فى الأعمال المقدمة، إلى جانب ملاءمتها لموضوع مسابقة هذا العام؛ حيث حصل على المركز الأول الزميل باليوم السابع حسين طلال فرج محمد بصورة تحت عنوان "المحاربات.. بطلات مجهولات" والتي تم التقاطها في حي المهندسين بالجيزة.



2nd winner Hanaa Habib Tawadrous Saad



وحصدت هناء حبيب تاوضروس سعد المركز الثاني بصورة "بين الكتب" والتي تم التقاطها في الجمعية الجغرافية المصرية بالقاهرة.



3rd winner Abdel Hamid Fawzy Tahoon



بينما جاء عبد الحميد فوزي طاحون في المركز الثالث بصورة تحت عنوان "بائعة المشغولات اليديوية" والتي تم التقاطها في طنطا بالغربية.

وولد الزميل حسين طلال عام 1978 في الجيزة. يعد التصوير الفوتوجرافي هوايته منذ عام 2002. فاز بالعديد من المسابقات؛ منها حصوله على المركز الأول في مسابقة نقابة الصحفيين في عام 2015. ولدت هناء حبيب عام 1991 في المنيا وتعمل مصورة مستقلة حيث تعاونت مع "ناشيونال جيوجرافيك" والوكالة الأوروبية للصور الصحفية. حصلت على المركز الثالث في مسابقة نقابة الصحفيين في عام 2018. وولد عبد الحميد فوزي طاحون عام 1988 في محافظة المنوفية. كان التصوير الفوتوغرافي دائما هوايته. شارك في العديد من المعارض المحلية والدولية مثل "مهرجان الصورة" في لبنان عام 2019.



Mohamed Ashraf Sayed Soliman Abdel Rahman Soliman





يقدم الاتحاد الأوروبي جوائز للثلاثة متسابقين الأوائل، وستتم طباعة أفضل 12 صورة على تقويم عام 2019 لوفد الاتحاد الأوروبي. كما ينظم الاتحاد الأوروبي حفلا لتكريم الفائزين وتوزيع الجوائز، بالإضافة إلى إقامة معرض لأفضل ثلاثين صورة في الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر في "جريك كامبس" بوسط البلد في القاهرة.

وقال البيان إن بناء المجتمعات المستقرة والمزدهرة والشاملة يتطلب المشاركة الكاملة للمرأة. وينعكس هذا الالتزام في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر التي أقرها الطرفان بشكل مشترك سنة 2017. وتتضمن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة منع العنف ضدها وحمايتها منه وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة بما في ذلك وصولها إلى المراكز القيادية والمناصب الإدارية العليا ووصول صوتها ومشاركتها في المجتمعات المحلية وحماية حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

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Osama Maher Mohamaden Abo El Hassan

استهدف موضوع مسابقة هذا العام العام الاحتفال بالمرأة والفتاة المصرية والمساهمات القيمة التي يقدمنها في مختلف المجالات والتي لا غنى عنها في النهوض بمصر.

ضمت لجنة التحكيم ثلاثة من خبراء التصوير في مصر وهم أشرف طلعت، وسارة مصطفى كامل، ومحمد إسماعيل. أشرف طلعت حاصل على زمالة الجمعية الملكية البريطانية للتصوير الصحفي والوثائقي، ويعمل مصورا محترفا لدى مجلة ناشيونال جيوجرافيك، وعُرضت أعماله في العديد من دول العالم، وحاز العديد من الجوائز مثل لقب "مصور العام" في مسابقة فينيسيا للتصوير عام 2005. حصلت سارة مصطفى كامل على درجة الماجستير في الفنون التطبيقية قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون من جامعة حلوان عام 2009. شاركت في أكثر من 50 معرض محلي و19 معرض دولي، وحازت على 17 جائزة محلية ودولية، وشغلت عضوية جائزة الدولة للإبداع بأكاديمية الفنون بروما عام 2005/2006. محمد إسماعيل مدرب ومصور فوتوغرافي محترف وعضو في مجتمعات ومنظمات عديدة للفن البصري. اشترك في أكتر من 60 معرض تصوير محلي ودولي، وحكّم في مسابقات تصوير عديدة محلية وإقليمية. أسس مركز فن الرؤية عام 2011.



Summer Kamal El Deen Mohamed Farag

جدير بالذكر أن مسابقة الاتحاد الأوروبي في مصر للتصوير الفوتوجرافي تنظم سنويا منذ عام 2008. شهدت نسخة العام الماضي مشاركة 197 شخص، وكانت تحت عنوان "وصف مصر الحديثة".