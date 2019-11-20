شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: تنظيم أول منتدى لشباب الوادى الجديد ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، خلال اللقاء، الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة الوادى الجديد إلى تنفيذ المحافظة عددٍ من المبادرات التى تخدم مواطنى المحافظة، ومنها الزي المدرسى الموحد لكل مرحلة من المراحل التعليمية، من خلال إنشاء مصنع متخصص بمساهمة من جانب بعض المواطنين بالمحافظة، إلى جانب تسيير عدد من القوافل الطبية بالمحافظة.

وأكد أن المحافظة تعمل على تبنى أفكار الشباب ومنها تبني فكرة شاب موهوب يعمل على تربية دودة القز لإنتاج الحرير فى مساحة 50 فداناً، وهو ما استوقف رئيس الوزراء للمطالبة بدعم هذا الشاب بكل الإمكانات والاحتياجات المطلوبة والشباب الآخرين الذين يعملون فى تربية دودة القز، سعياً لمضاعفة هذه المساحة لعشرات الأضعاف؛ ليتسنى أن نصل بهذه المساحة إلى ما يتراوح ما بين 500 – 600 فدان، وذلك من خلال شباب قادر على العمل فى هذا التخصص، وتوفير الدعم الكامل لهم.

كما تحدث المحافظ عن مشروعات الصرف الصحى، التي يتم تنفيذها حالياً في المحافظة، والتي يتم بعضها بالجهود الذاتية، وهنا كلف رئيس الوزراء بوضع خطة عاجلة قصيرة المدى؛ للانتهاء من تغطية المحافظة بأكملها بالصرف الصحى، على أن يتم تقسيم الخطة إلى مراحل وفقا لأولويات العمل.

وأعلن المحافظ أن المحافظة ستنظم أول منتدى للشباب فى شهر ديسمبر المقبل، لشباب الوادى الجديد، والمحافظات الأخرى المجاورة.