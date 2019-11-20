رئيس الوزراء: نعمل وفق "فقه الأولويات" فى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب عن محافظة الوادى الجديد، أن الحكومة تعمل وفق ما يسمى بـ " فقه الأولويات" في تنفيذها للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات، وذلك للعمل على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفق الإمكانيات المتاحة، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى نوعية وجودة الحياة اليومية له.
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