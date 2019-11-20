شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نعمل وفق "فقه الأولويات" فى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب عن محافظة الوادى الجديد، أن الحكومة تعمل وفق ما يسمى بـ " فقه الأولويات" في تنفيذها للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات، وذلك للعمل على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفق الإمكانيات المتاحة، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى نوعية وجودة الحياة اليومية له.

ورحب رئيس الوزراء بكافة الاقتراحات والمطالب التى عرضها نواب محافظة الوادي الجديد، خلال اللقاء، ووجه على الفور بدراسة جميع المطالب التى عرضها النواب، وفق ما تسمح به القواعد القانونية فى هذا الشأن، وذلك من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.