شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد بالجريدة الرسمية لرئيس الوزراء.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء تضمن استثناء من أحكام المادة الخامسة من قرار رئيس الوزراء الخاص بتحقيق الإنضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى، تنفذ الهيئة العامة للخدمات الحكومية إجراءات الشراء المركزى للعام المالى 2020/2019 لتدبير احتياجات جميع الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات وغيرها من وحدان الإدارة المحلية من الأصناف شائعة الإستخدام سواء كانت طابعات، فاكسات، أجهزة حاسبات آلى، أجهزة تكييف، آلالات تصوير، ماسحات ضوئية وغيرها.

ونص القرار أن يكون ذلك من خلال طرحها فى ممارسات عامة على أساس الوحدة الواحدة والترسية على أصحاب العطاءات الأفضل شروطا والأقل سعرا.