شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية بني مزار توضح حقيقة «مشاجرة الناصرية» وتحذّر من الانسياق وراء الشائعات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حذرت مطرانية بني مزار والبهنسا للأقباط الأرثوذوكس في شمال محافظة المنيا، من الانسياق وراء الشائعات ونشر الأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي دون تحري الدقة والمصداقية.
وذكر بيان صادر عن المطرانية، الأربعاء، أن مشاجرة سببها خلافات حياتية وقعت الأحد الماضي بين جيران بقرية الناصرية في مركز بني مزار، أسفرت عن إصابات تم نقلها للمستشفى وتلقوا العلاج اللازم وأصبحت حالتهم مستقرة.
وأشاد البيان بالتحرك السريع لأجهزة الأمن التي انتقلت على الفور للقرية، وألقت القبض على الجاني الذي قررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مستطردًا: «تهيب الكنيسة بأبنائها بعدم الانسياق وراء الشائعات وعدم نشر أكاذيب بدون تحري الدقة».
وأصيب الأحد الماضي 3 أشخاص بينهم سيدة، نتيجة وقوع مشاجرة في قرية الناصرية بشرق النيل بمركز بني مزار، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى، وبضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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