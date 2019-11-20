شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تنعى شهيد الواجب الوطني ابن بني مزار: الإرهاب لن يزيد الشعب إلا تماسكًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، ببالغ الحزن والأسى، شهيد الواجب الوطني المجند محمد جمال محمد السيد، من أبناء القوات المسلحة، والذي استشهد بشمال سيناء، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأناب المحافظ إسماعيل الفحام، رئيس مركز بني مزار، لحضور الجنازة التي خرجت من مسجد الرحمة، بحضور العقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة، وشارك فيها أهالي مركز بنى مزار لتشييع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بمركز بني مزار.

وأكد: «إن العمليات الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره، مشيرًا إلى قوة إرادة وعزيمة الشعب المصري ووقوفه صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم، وجهاز الشرطة القوى، لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب في الداخل والخارج».