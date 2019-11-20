شكرا لقرائتكم خبر عن «الثروة السمكية»: العثور على سمكة قرش نادرة طولها 7 أمتار في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق فتحي، مدير الثروة السمكية في السويس، إن طاقم صيد على فلوكة في السويس عثر على سمكة القرش الحوتي الضخمة، وهي من الأسماك النادر ظهورها بالبحر الأحمر لافتا إلى أنه تم التواصل مع الدكتور محمد زين العابدين نصار، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، لوضع السمكة تحت تصرفهم.

انتقل فريق من الباحثين برئاسة الدكتور أمجد محمد شعبان الباحث بالمعهد لفحص السمكة، وتبين من الفحص انها سمكة القرش الحوتي النادرة.

Advertisements

وقال الدكتور أمجد شعبان إن السمكة صغيرة السن وفقا لحالة النضج الجنسي، وطولها 7 أمتار ووزنها حوالي 900 كيلو جرام، مضيفا أن هذا النوع يعتبر من الأنواع غير المفترسة التي لا تمثل أي خطورة على الإنسان، فهو يتميز بأسنان دائرية غير حاده ويتغذى فقط على الهائمات البحرية والقشريات صغيرة الحجم وذلك عن طريق فلترة مياه البحر.

ولفت إلى أنه نتيجة لكبر حجم هذا النوع من الأسماك، فإنه غالبا ما يتعلق بشباك الصيد المنصوبة بالمياه لاصطياد أنواع الأسماك الأخرى مثل أسماك الدراك والتي تعوق حركته مما يؤدى إلى وفاته، وأوضح أن هذا النوع يعتبر هذا النوع من الكائنات المعرضة للانقراض والموجودة بالقائمة الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعة.

كان نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك تداولوا صورا لسيارة نقل تحمل سمكة ضخمة على طريق السويس – القاهرة.