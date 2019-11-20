شكرا لقرائتكم خبر عن والدة تلميذ تتهم مدير مدرسة في طوخ بحجز نجلها في نقطة شرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت والدة طالب بالقليوبية، الأربعاء، ببلاغ ضد مدير إدارة طوخ التعليمية اتهمته فيه بالتعدي على نجلها، واستدعاء الشرطة له.

تقدمت «ابتسام.م.ك» والدة الطالب «أحمد.ع» بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الشهيد محمد حلاوة الثانوية المشتركة بطنط الجزيرة ببلاغ إلى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير نيابة بنها ثالث ضد مدير إدارة طوخ التعليمية ومدير مدرسة الشهيد أحمد حلاوة ومدرس مادة الرياضيات والمشرف العام بالمدرسة وقيد المحضر تحت رقم 569 بتاريخ 19 نوفمبر 2019 واتهمتهم فيه بالتعدي على نجلها واستدعاء الشرطة له واقتياده من داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي واحتجازه في نقطة شرطة جزيرة الأحرار دون وجه حق لمدة 5 ساعات ما تسبب في أضرار نفسية واجتماعية وتربوية بالغة للطالب ولأسرته وطالبت والدة الطالب بمعاقبة المتسببين في هذا الجرم ضد نجلها.

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وبالتواصل مع طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أوضح أن حقيقة الواقعة تعود إلى 4 أيام ماضية حيث تطاول الطالب على مدرس مادة الرياضيات بالفصل خلال اليوم الدراسي وحدثت حالة من الهياج داخل المدرسة حيث تقع المدرسة ضمن مجمع مدارس بالقرية وتم على الفور إبلاغ عمدة القرية بإرسال 2 خفراء وتم اصطحاب الطالب والمدرس لدوار العمدة والشروع في تحرير محضر لهما بالواقعة واحتجازهما سويا للتحقيق.

وأضاف «عجلان» أنه لم يتم حجز الطالب بنقطة الشرطة بالقرية مدة 5 ساعات كما ادعت والدته في المحضروتم تشكيل لجنة من إدارة طوخ التعليمية وأمن الإدارة والتعليم الثانوي والشؤون القانونية وتم التحقيق بالواقعة وأسفر عن توقيع جزاء على مدرس المادة 3 أيام لحمله «خرطوم ومحاولة ضرب الطالب» وتوقيع جزاء يوم على كلا من مدير المدرسة ومشرف الأمن والأخصائي الاجتماعي وتوقيع لائحة الانضباط على الطالب حسب الواقعة.

وأوضح أنه لم يتم تحرير محضر بالواقعة لكن والدة الطالب تعمل مدرسة بنفس مجمع المدارس وصعدت الأمر دون داع قبل التحقيق بالواقعة بالإدارة التعليمية.‏‏