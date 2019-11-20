شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 140 مليون جنيه.. بدء إنشاء كوبري مزلقان ميدان الشهداء في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، اجتماعاً موسعاً، الأربعاء، لبحث الترتيبات اللازمة للبدء في الأعمال الإنشائية لمشروع إنشاء كوبري مزلقان ميدان الشهداء «مديرية سابقاً»، لحل مشكلة التكدس المروري الشديد بالمنطقة.

وناقش المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء الكوبري لحل مشكلة التكدس المروري الشديد بالمنطقة، حيث تم الانتهاء من عمل الجسًات الاستكشافية وجسًات التربة اللازمة للتصميم الإنشائي

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وكلف المحافظ مسؤولي المرافق بالتنسيق مع الطرق لسرعة تذليل المعوقات وحل المرافق المتعارضة مع مسار الكوبري، وذلك بالتوازي مع أعمال الخوازيق، خاصة مع وصول 2 ماكينة خوازيق، للبدء في الأعمال الإنشائية من قواعد وأعمدة خرسانية وغيرها، مشددا على أن المشروع يعتبر أولوية أولى للجهاز التنفيذي.

وأشار المحافظ إلى أن تكلفة المشروع التقديرية تصل إلى 140 مليون جنيه، ومدة تنفيذه 18 شهر، مؤكدا على أن هيئة الطرق أفادت بأنه سيتم ضغط البرنامج الزمني للمشروع بناء عن طلب المحافظة، نظرا لأهمية الكوبري الحيوية لحل مشكلة يعاني منها مواطنو مدينة بني سويف منذ سنوات.

يذكر أن الكوبري تم بناء عن قرار اللجنة الفنية المشتركة من هيئتي السكة الحديد والطرق والكباري، وسيصل طوله حولى 750 مترا، حيث يبدأ مساره بجوار شبكة الكهرباء أمام عمر أفندي ماراً بالطريق المؤدي للمزلقان السكة الحديد ثم يعلو السكة الحديد وترعة الإبراهيمية في اتجاه موازي لشارع بورسعيد وينتهى أمام البنك الزراعي المصري «بنك التنمية والائتمان الزراعي»، وسيكون من اتجاه واحد يضم حارتين من 8 إلى 9 متر ويبدأ من ميدان المديرية حتى شارع بورسعيد.

حضر الاجتماع اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، والمهندس أحمد الناقة، رئيس هيئة الطرق والكباري فرع بني سويف، والمهندس ناصر فراج، مدير عام الطرق والنقل، وعلى يوسف، نائب رئيس مدينة بني سويف، ومسؤولي قطاعات: مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، وشركة الاتصالات، والغاز الطبيعي، والري، والسكة الحديد.