شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة تبحث تعزيز التعاون مع رئيس «فاو» والمسؤول الإقليمي بـ«إيفاد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مع رئيس منظمة الاغذية والزراعة «فاو»، والمسئول الاقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد» في روما، لبحث أوجه التعاون المشترك بين مصر والمنظمتين الدولتين في القطاع الزراعي.

ابدي رئيس منظمة الاغذية والزراعة، في بداية اللقاء، عن ترقبه واهتمامه وتطلعه لزيارة مصر قريبا تلبيه لدعوه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواصلة تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية ولتعظيم المساهمة في دعم المشروعات الزراعية والانتاج الحيواني في مصر، نظرًا لدورها في توفير الامن الغذائي وخلق فرص عمل للشباب والمرأة.

وإشارت نائب وزير الزراعة إلى ان الاجتماع ناقش المشروعات القائمه بما يسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة والنمو الاقتصادي، وأنه تم الاتفاق على ترتيب زياره رسمية لمندوبي الدول الاعضاء في «إيفاد» إلى مصر للاطلاع على المشروعات الزراعية القائمة في مصر والممولة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.