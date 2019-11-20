شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس العربي للمياه يبحث نقل تجربة الصين في الزراعة بالمياه المالحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربى للمياه، مع نائب وزير الرى الصينى، يي جيانتشون، سبل دعم علاقات التعاون البحثى والتقنى في مجالات إدارة الموارد المائية والرى، والإستفادة القصوى من الخبرة الصينية في مجال الزراعة على المياه عالية الملوحة، وخصوصًا زراعة محصول الأرز،تمهيدا لتعميم التجربة في البلدان العربية.

وقال «أبوزيد» إن المباحثات ركزت على أهمية نقل التجربة الصينية في مجال تكنولوجيا الفضاء في إدارة المياه، ودور تقنيات الاستشعار عن بعد في تحسين نظم الرى الموارد المائية، وكذلك تقديم نماذج تقديرات أفضل لكميات المياه اللازمة للمحاصيل الزراعية باستخدام «الليزي متر» وتقنيات المجسات التي يمكن أن تسهم في الحفاظ على موارد المياه الجوفية، وتقليل الضخ الجائربالبلدان العربية.

وأضاف «أبوزيد» أنه تم مناقشة نظام الزراعة المتكاملة باستخدام المياه المالحة المتولدة من محطات تحلية مياه البحر في الاستزراع السمكي، وفي ري النباتات الملحية، مؤكدا أهمية البحث والابتكار في مواجهة ندرة المياه، باعتبار العلم والابتكار هما أكبر ركيزتان في تحقيق تقدم فعال في تطور أي دولة.

وأوضح رئيس المجلس العربي للمياه أن اللقاء استعرض المجهودات التي تقوم بها في التعامل مع التحديات الخاصة بمواجهة الفيضانات والأمطار الجارفة والتي تسبب العديد من المشاكل، منوها في هذا الصدد إلى ما حدث في مصر والعديد من الدول العربية مؤخرا جراء السيول والأمطار الغزيرة.

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من جهته، قال الدكتور حسين العطفى، الأمين العام للمجلس العربى للمياه، أن الإجتماع استعرض الخطوط العريضة لمذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين المجلس العربى للمياه ووزارة الرى الصينية والتى تهدف إلى إقامة علاقة تعاونية شاملة وطويلة الأجل في مجالات إدارة الموارد المائية والبحوث التطبيقية المشتركة.

وأضاف «العطفى» أن المذكرة ستتضمن أيضا إمكانية تبادل الوفود من المهندسين للتدريب في كل من الصين ومختلف البلدان العربية، وتنفيذ أبحاث ومشروعات مشتركة والاطلاع على الأساليب التكنولوجية الحديثة في مجالات الرى وصيانة السدود وتوفير المياه والطاقة، إضافة لتنظيم دورات متخصصة في عدة مجالات للتعاون المشتركة كصيانة شبكات الرى، ومشروعات مائية وكهرومائية وتفعيل مفهوم الادارة المتكاملة للموارد المياه لضمان أفضل توزيع لها من خلال التعاون البحثى والتقنى في مجالات مختلفة كمجالات تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى.

بدوره، أعرب نائب وزير الرى الصينى عن ترحيب بلاده بتوسيع التعاون مع المجلس العربى للمياه، وتفهمها بشواغل مصر فيما يتعلق بأمنها المائي، ودعم جهود الجانب المصري لمعالجة هذه الشواغل والحفاظ على أمنها المائي في إطار قواعد القانون الدولي المتعارف عليها.

وقال إن زيارته للقاهرة تأتى في إطار البرنامج التنفيذي لتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين مصر والصين الذي وقعه الرئيسان عبدالفتاح السيسى وشي جين بينغ في 22 يناير 2016 بالقاهرة، والذى نص على توسيع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وخاصة الحفاظ على وتيرة الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى بين الحكومتين والأجهزة التشريعية والحكومات المحلية للبلدين، لتبادل وجهات النظر والتنسيق المستمر في كل ما يخص العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وتطوير العلاقات بين البلدين على أساس المصلحة المشتركة والمساواة، وتعزيز التعاون العملي وتحقيق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك.

ووصف الدكتور صفوت عبدالدايم، مستشار المجلس العربى للمياه، الصين بـ«الدولة الكبيرة» والتى لها خبرة كبيرة في مجالات الزراعة والري وحققت خطوات كبيرة ومتقدمة في تكنولوجيات الري والمياه وبناء وصيانة السدود والبحيرات، مشيرا إلى أنه نظرا لكون الصين دولة متقدمة وقادرة على زراعة حوالى 60 مليون هكتار من تحقيق نتائج مبهرة لمحاصيل عالية الجودة، فإنه يمكن للدول العربية الاستفادة من هذه التجربة من خلال التوسع الرأسي في الزراعة لزيادة الإنتاجية الزراعية.

وأشار «عبدالدايم» إلى أهمية التعاون مع الجانب الصينى لمواجهة التحديات التي تواجه التكيف مع أثار التغيرات المناخية وندرة المياه، والاستفادة من التجارب العالمية والعربية الرائدة في مجال أفضل سبل التكيف والتأقلم مع التغييرات المناخية والوصول إلى أفضل الحلول العلمية التطبيقية المبتكرة القابلة للتنفيذ لتحقيق الأمن البيئي والمائي.

وفد صيني يزور المجلس العربي للمياه‎

وفد صيني يزور المجلس العربي للمياه‎

وفد صيني يزور المجلس العربي للمياه‎

وفد صيني يزور المجلس العربي للمياه‎

وفد صيني يزور المجلس العربي للمياه‎

وفد صيني يزور المجلس العربي للمياه‎

وفد صيني يزور المجلس العربي للمياه‎

وفد صيني يزور المجلس العربي للمياه‎