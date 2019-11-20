شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الأقباط على دير الأنبا بيشوي لحضور عظة البابا تواضروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد المئات من الأقباط الأرثوذكس على كنيسة التجلي بمركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوى في وادى النطرون، مساء الأربعاء، لحضور الاجتماع الأسبوعي بحضور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.

ومن المقرر أن يترأس البابا صلاتي العشية والقداس بمشاركة الآباء الأساقفة الحاضرين في سيمينار المجمع المقدس الذي يعقد حاليًا في الدير.