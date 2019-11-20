شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل المتهمين في واقعة التنمر بالطالب السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين فى واقعة التنمر بالطالب السودانى بكفالة مالية قدرها ألفا جنيه لكل منهما؛ وذلك بعد حضور المجني عليه ووالده وتصالحهما مع المتهمين؛ وجار اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار من الجهات المعنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إخلاء سبيل المتهمين في واقعة التنمر بالطالب السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.