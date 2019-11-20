شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أعمال تعدٍ وردم على 3 أفدنة ببحيرة مريوط في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب الإسكندرية، يرافقه كل من المهندسة سكرتير عام الحى، ومدير إدارة المشروعات، ومدير إدارة الأملاك الأميرية، وإدارة اشغال الطريق، مرورا ميدانيا بنطاق الحي، وتلاحظ قيام بعض الأشخاص والمعدات والسيارات بردم منطقة تقدر بحوالي ثلاثة أفدنة داخل بحيرة مريوط أسفل كوبري الدولي.

وأكد اللواء هشام كمال، رئيس الحى، في بيان، الأربعاء، أنه تم على الفور إيقاف الأعمال المخالفة والردم، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، برقم 6251 إدارى منيا البصل لسنة 2019، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف، وجارٍ عرض المخالف على النيابة العامة، موضحًا أن ذلك لقيامه بتخريب البحيرة، والتي تعتبر من أملاك الدولة، ويعد إهداراً للثروة القومية للبلاد، وإنكاراً التراث البيئي الذي هو ملك للشعب.

وقال رئيس الحي إنه جار المتابعة، ومازالت الحملات مستمرة في بنطاق الحى للقضاء على ظاهرة التعديات على مقدرات الدولة، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية للتصدى ومحاربة ظاهرة التعدى على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة التعديات على البحيرات، وإطلاق المشروع القومى لتطوير البحيرات المصرية، الذي يهدف لتطوير ورفع كفاءة جميع البحيرات.