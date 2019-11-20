شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال 14 دولة يوقعون على عريضة «يونيسف» في مهرجان عيد الطفولة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للطلائع برئاسة عزة الدرى، رئيس الإدارة المركزية للطلائع، بمشاركة طلائع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف، وكيل الوزارة، فعاليات مهرجان عيد الطفولة ممثلة في فرق الفن التعبيري بمركزي شباب سموحة والشلالات مساء الأربعاء، وتستمر الفعاليات حتى 25 نوفمبر الجاري تحت شعار «أطفال العالم يلتقون مصر ٢٠١٩».

وقالت «الشريف» إن المهرجان يشارك فيه أطفال من ١٤ دولة حول العالم هي المكسيك والهند وأوكرانيا وبولندا وتونس ورومانيا وسيريلانكا وفلسطين ومصر وسوريا والمغرب والجزائر والأردن واليمن، وذلك للمرحلة السنية من ١٢إلى ١٧ سنة.

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وأضافت أن المهرجان يهدف إلى تقديم رسالة سلام من أطفال العالم من أرض مصر، بالإضافة إلى مشاركة الأطفال في التوقيع على العريضة التي أطلقتها منظمة اليونيسف «الأمم المتحدة للطفولة» والتي ستسلم لقادة العالم، لمطالبتهم الالتزام بإعمال حقوق كل طفل والإقرار أن تلك الحقوق غير قابلة للتفاوض، كما يهدف المهرجان إلى التواصل الفكري بين أطفال العالم بمختلف هواياتهم.

وشهد الافتتاح مشاركة فرق الفن التعبيري بمركزي شباب الشلالات وسموحه ممثلين لجمهورية مصر العربية في مهرجان أطفال العالم فضلا عن فرق دول بولندا وأوكرانيا وفلسطين.

وفى سياق متصل، أكدت وكيل الوزارة، استمرار عمل لجان الفحص والمتابعة على مراكز الشباب المنتشرة على مستوى الإسكندرية للقيام بجولات تفقدية مفاجئة للهيئات الشبابية والرياضية، للوقوف على كافة المستجدات بتلك المنشآت ولضمان استمرارية العمل داخل مراكز الشباب، والأندية وتطوير الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية لتوسيع قاعدة الممارسين لها، وفقا لخطة وزارة الشباب والرياضة التي تستهدف اكتشاف الموهوبين في مراكز الشباب في مختلف المجالات وتفريغ طاقاتهم، حيث قامت اللجان بفحص ملفات مراكز شباب أبوتلات ومبارك والدخيلة التابعة لفرع العجمى.