عدم قبول استشكال صاحب صيدليات رشدى على إسقاط عضويته من نقابة الصيادلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، بعدم قبول استشكال صاحب صيدليات رشدى على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق استئناف القاهرة ضد حاتم رشدى، بشطبه وإسقاط عضويته من سجلات الصيادلة ومجازاة 11 صيدلانيا بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة عام، بالدعوى رقم 65 لسنة 2016، الصادر من هيئة تأديب الصيادلة بالنقابة العامة لصيادلة مصر. ونص موضوع الدعوى على انضمام الأطباء إلى سلسلة صيدليات رشدى بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون النقابة، واللذان يحولان دون المزاحمة والمضاربة فى مجال الدواء كما يلحقون الضرر لصغار الصيادلة، فضلا عن أنه ثبت أن الصيدليات الخاصة بالأطباء المذكورين مخالفين جميعا، حيث باعوا أسمائهم إلى رشدى أيضا، لتحمل اللافتات اسمه، فضلا عن الفواتير التى أثبتت ذلك، ومن ثم قبلت المحكمة الاستئناف شكلا، وتأييد الحكم بشطب مالك الصيدليات الشهير، والاكتفاء بمنع الأطباء الآخرين عن مزاولة المهنة لمدة عام وإلزامهم بالمصروفات، ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

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