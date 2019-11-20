الآثار: افتتاح متحف كفر الشيخ العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال المهندس وعد أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، إنه تم الانتهاء من أكثر من 90% من إجمالي أعمال مشروع متحف كفر الشيخ، الذي من المقرر افتتاحه في النصف الأول من عام 2020 بتكلفة حوالي 49 مليون جنيه.

وأضاف - فى تصريح اليوم الأربعاء - أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمبنى وتركيب شبكة الكهرباء وأنظمة الإضاءة والحريق والتأمين، وجاري تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية تمهيدًا لوضع فتارين العرض والقطع الأثرية طبقا لسيناريو العرض المتحفي الذي وضعته اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي بوزارة الآثار والذي يسلط الضوء على أهمية وتأثير الحضارة المصرية القديمة على العلوم المختلفة مثل الطب والصيدلة والهندسة والفلك والزراعة والتجارة والصيد.

وأوضح أن القطع الأثرية التى ستعرض بالمتحف تتناول عرض تاريخ كل علم من هذه العلوم قديمًا و ما يقابله في العصر الحديث، فضلا عن قصة العرض تاريخ مدينة تل الفراعين.

ومن جانبه، أشار مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف إلى أن وزير الآثار قد وجه بضرورة إجراء بعض التعديلات على المدخل الرئيسي للمتحف ومكان انتظار السيارات ومنطقة الاستعلامات والتذاكر وتعديل خط سير ومسار الزيارة، حتى يتسني للزائر الاستمتاع بمشاهدة المعروضات والتمتع بجميع الخدمات المتوفرة بالمتحف من مكتبة ومدرسة للتربية المتحفية للأطفال والبازارات والكافيتريات.

Advertisements

ولفت إلى انه شدد على ضرورة تصميم ممرات لسهولة الإتاحة والوصول للزائرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة الى تخصيص منطقة للحرف البيئية والتراثية والتقليدية لأهالي كفر الشيخ، وانشاء مسرح روماني لإقامة عروض ثقافية وفنية لاهالي المحافظة وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وأضاف ان وزير الآثار طالب بوضع خريطة لجمهورية مصر العربية يوضح عليها المناطق الأثرية بمحافظة كفر الشيخ وذلك لإبرازها وتعريف الزائر بها و تشجيعه علي زيارتها .

وكان الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، قد تفقدا اليوم آخر مستجدات الاعمال بمتحف كفر الشيخ بحضور أعضاء مجلس النواب بالمحافظة وإيمان زيدان مساعد وزير الآثار للاستثمار وتنمية الموارد المالية، والعميد هاني ممدوح مساعد وزير الآثار للتمويل والموارد المالية، والمهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، و الدكتورة نيفين نزار معاون وزير الآثار للعرض المتحفي.

ويقع المتحف بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، و يتكون المبني من عدد من قاعات العرض المتحفي وقاعات للتهيئة المرئية والتربية المتحفية والندوات، بالاضافة الى مبني للخدمات يحتوي عليى مجموعة من الكافيتريات و البازارات.

بدأت أعمال تنفيذ المتحف عام 2004 ثم توقفت عام 2011 نظرًا لضعف الموارد المالية ثم استأنفت اعمال استكمال مشروع إنشاء المتحف عام 2018، وذلك طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الآثار ومحافظة كفر الشيخ لاستكمال مشروع المتحف.