"قومي المرأة" و"شباب القادة" يطلقان برنامجًا لتأهيل طالبات التعليم الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

استقبل المجلس القومى للمرأة، اليوم الأربعاء، 50 من طالبات التعليم الفني المؤهلات للالتحاق ببرنامج (هى تقود)، الذي تطلقه مؤسسة (شباب القادة) بالشراكة مع المجلس، ويستهدف تدريب ورفع كفاءة طالبات التعليم الفني وتسليط الضوء علي العناصر المميزة منهن.

وقالت دينا حسين عضوة المجلس ومقررة لجنة الشباب - خلال استقبال الطالبات اليوم - "إنه تم إطلاق مرحلة التقييم الإلكتروني للطالبات لاكتشاف ذاتهن، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تعد هي مرحلة تمهيدية للتعرف علي احتياجات الفتيات وإعداد برنامج تدريبي لرفع كفاءتهن".

Advertisements

وأعربت عن فخرها بالمستوى المتميز للطالبات، والذي لمسته خلال مرحلة عرض الأفكار، مؤكدة أن التعليم الفني يعتبر جزءا أساسيا في التطور الصناعي والنمو الاقتصادي في مصر، وأن الطالبات محظوظات لأن الفرصة المقدمة لهن حاليا لم تكن متاحة للأجيال السابقة، وهى فرصة ذهبية لإثبات ذاتهن وقدراتهن وتحقيق أحلامهن.

وشددت على أن المجلس بجانب الطالبات دائما وعلى استعداد لتقديم كافة الدعم لهن لتحقيق أحلامهن، موضحة أن المجلس معنى بإتاحة النماذج الإيجابية الناجحة للفتيات والسيدات في مجال ريادة الأعمال ودعم وتشجيع وتوعية الفتيات بمفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ودعم أفكارهن الخاصة بالمشاريع، إلى جانب التشبيك مع الجهات المعنية لدعم مشروعاتهن وأفكارهن.

ومن جهته، أعرب أحمد فتحي المدير التنفيذي لمؤسسة (شباب القادة) عن سعادته بالشراكة مع المجلس الذي سينتج عنه دعم فعلي للمرأة، وخصوصا طالبات التعليم الفني، مشيرا إلى أن اليوم يشهد انطلاق مرحلة التقييم الإلكترونى لاكتشاف ذاتهن وقدراتهن وتحديد احتياجاتهن التدريبية، تليها مرحلة التدريب لتطوير مهاراتهن وتحويل الأفكار إلى واقع ملموس. ​