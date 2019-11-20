نائب وزير الزراعة تبحث مع رئيس "الفاو" تعزيز التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:
بحثت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مع رئيس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، والمسئول الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، المشروعات القائمة وتعزيز التعاون بما يسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة والنمو الاقتصادي.
وأبدى شو دونيو رئيس منظمة الأغذية والزراعة -خلال الاجتماع مع نائب وزارة الزراعة في روما اليوم الأربعاء- اهتمامه وتطلعه لزيارة مصر قريباً تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواصلة تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية ولتعظيم المساهمة في دعم المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني في مصر، نظراً لدورها في توفير الأمن الغذائي وخلق فرص عمل للشباب والمرأة.
بدورها، قالت نائب وزير الزراعة، إنه تم خلال الاجتماع مع رئيس مكتب الإيفاد الإقليمي، الاتفاق على ترتيب زيارة رسمية لمندوبي الدول الأعضاء في الإيفاد إلى مصر قريباً، للاطلاع على المشروعات الزراعية القائمة في مصر والممولة من الإيفاد.
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