"عباس": وسطية المناهج أسهمت في إقبال الإندونيسيين على الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس إن الوسطية في المناهج الأزهرية أسهمت إلى حد كبير في إقبال الإندونيسيين على التعليم في الأزهر.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمشيخة الأزهر، وفدًا إندونيسيًّا برئاسة المدير العام لمعهد التوجيه الإسلامي الشيخ زهر الأنام؛ لبحث سبل التعاون المشترك.

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وأشار وكيل الأزهر إلى أن دولة إندونيسيا هي الدولة الوحيدة التي أنشئ فيها مركز لتعليم اللغة العربية، موضحا أن إندونيسيا تحظى بأكبر نسبة من المنح الدراسية التي يقدمها الأزهر الشريف.

من جانبه، قدَّم رئيس الوفد الإندونيسي الشُكر للأزهر الشريف على حسن استقبال الوفد ورعاية الطلاب الإندونيسيين، مؤكدًا أن الأزهر أهم المؤسسات الدينية في العالم وكعبة العلم الوسطي المستنير، متطلعًا إلى استمرار التعاون بين الأزهر الشريف وبلاده وخاصة بزيادة مبعوثي الأزهر إليهم لينهلوا من علمهم.

جدير بالذكر أن العلاقات بين إندونيسيا والأزهر تعود إلى عدة قرون، فكانوا ينتظرون مواسم الحج للقاء علماء الأزهر وسؤالهم عما يشغل بالهم من مسائل الفقه والشريعة، ثم بدأ الإندونيسيون قبل أكثر من قرن ونصف في القدوم إلى مصر لينهلوا من علوم الأزهر وشيوخه الأجلاء، بعد تخصيص رواق لهم بالجامع الأزهر وهو "الرواق الجاوي"، كما استحدث لهم رواق آخر يسمى "رواق إندونيسيا" أسسه الطلاب الإندونيسيون منذ بضعة أعوام.