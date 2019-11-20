الأمن العام يضبط شبكة قنوات بدون ترخيص بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط شبكة قنوات إباحية تبث من الاسكندرية.

وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية، مفادها قيام صاحبي شركة "أعوام" (41، 46) مقيمين بدائرة قسم سيدي جابر؛ بإدارة شركة للقنوات الفضائية مقرها دائرة القسم وإنشاء وبث 18 قناة تحتوي بعض تلك القنوات على 18 قناة أخرى إباحية، وكذلك باقة إباحية تحتوي على 17 قناة إباحية؛ ويقومان بسرقة المحتوى الخاص ببعض القنوات الفضائية الأخرى والمشفرة ويتم تسويق المنتج من خلال: جهاز ريسيفر يتم تجميعه وتحميله بالأكواد الخاصة بتلك القنوات وبيعه بمبلغ 750 جنيه.

ودلت التحريات على أن الشركة تحتوي على تطبيق باسم الشركة يتم تحميله على أجهزة الهواتف المحمولة مقابل مبلغ 180 جنيهًا "اشتراكًا سنويًا"، ويتم توزيع تلك المنتجات من خلال شركتي (شركة شحن وشركة تحويل أموال)، وقد بلغ عدد العملاء حوالي 4 آلاف عميل داخل وخارج البلاد.

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عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما بمقر الشركة تم ضبطهما و6 موظفين "خدمة عملاء، دعم فني"، والأدوات والأجهزة المستخدمة ضمت 4 أجهزة كمبيوتر، وجهاز لاب توب؛ تعمل كأجهزة استقبال إشارة من السيرفر الرئيسي خارج البلاد، 2 جهاز سيرفر يستخدمان للتحكم في بث القنوات للعملاء، مجموعة من الهارد ديسك والفلاشات محمل عليها المحتوى المنسوخ والمقلد والأفلام الإباحية التي يتم بثها، عدد من أجهزة الريسيفر "جارٍ حصرها"، فضلا عن حوالي 2500 نظارة تستخدم لمشاهدة الأفلام ثلاثية الأبعاد.

كما ضبطت كميات كبيرة من أدوية التخسيس والمكملات الغذائية التي يتم الإعلان والترويج لها من خلال القناة، وكمية من إيصالات التحويلات المالية التي يتم تحويلها للشركة.

بمواجهة مالكي الشركة اعترفا بإدارتهما للشركة بدون ترخيص، وبث الأفلام الإباحية من خلال قنواتها باستخدام الأجهزة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.