الداخلية: ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة معاشات "تكافل وكرامة" في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع ضباط مباحث البريد بمحافظة أسيوط، القبض تشكيل عصابي تخصص في سرقة معاشات "تكافل وكرامة".

أكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام (موظف بأحد مكاتب البريد بأسيوط - سبق اتهامه فى إحدى القضايا، موظف بإدارة الشئون الإجتماعية - سبق إتهامه فى قضيتين ، وكيل مكتب البريد المشار إليه) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في الاستيلاء على المبالغ المالية الخاصة بمعاشات المواطنين (التكافل والكرامة) دون علمهم، عن طريق قيام الأول باستلام الفيز الخاصة بالعملاء دون علمهم من الثاني، وقيامهم بصرف المعاشات بالاتفاق مع الثالث، والاستيلاءعلى تلك الأموال لأنفسهم دون وجه حق.

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وبحوزة الأول (169 كارت فيزا ، مبلغ مالي قدره 108 ألف و571 جنيه) ، وأضافوا بقيامهم بالاستيلاء على أموال معاشات تكافل وكرامة المستحقة للمواطنين أصحاب الفيز التي تم ضبطها بحوزتهم اعتباراً من يوم 1/6/2016 حتى الآن بإجمالي مبلغ (2 مليون و111 ألف و97 جنيه) من مكاتب بريد مختلفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.