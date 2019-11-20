تجديد حبس مقاول و3 مشرفين في انهيار برج كهرباء أوسيم 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس مقاول و3 مشرفين في حادث انهيار برج كهرباء أوسيم، الذي خلف 5 قتلي و2 مصابين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجه المستشار محمد هاني، رئيس نيابة أوسيم للمقاول والمشرفين، اتهامات القتل الخطأ والإصابة الخطأ ومخالفة شروط السلامة والصحة المهنية وعدم تأمين جهة العمل من مخاطر المهنة.

واستمعت النيابة على مدار يومين لأقول مدير محطة كهرباء سقيل مسرح الواقعة و10 عمال من شهود العيان.

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وقال مدير المحطة أنه علم بالحادث عند وقوعه يوم الأحد فأسرع إلى موقع البرج المنهار وفوجئ بالحديد على الأرض وأسفله العمال الضحايا، فطلب الإسعاف وأبلغ الجهات الأمنية المختصة التي انتقلت إلى المكان مع الاستعانة بقوات الإنقاذ البري من إدارة الحماية المدنية بالجيزة.

وأشار مدير المحطة أن قوات الإنقاذ اضطرت لاستخدام صواريخ كهربائية وأوناش لاستخراج جثامين الضحايا من أسفل أعمدة الحديد بعد قصها لضخامتها واستغرقت عملية البحث والعثور على المتوفين والمصابين قرابة ساعة قبل رفع آثار الحادث بالكامل.

وأفادت التحريات الأولية بأن عمال إحدى شركات المقاولات كانوا يفككون البرج المنهار والذي يبلغ ارتفاعه 110 أمتار، وتمكنوا من إحلال مسافة 85 مترًا من البرج، قبل انهياره.

حسب التحريات، سقط العمال من ارتفاع 25 مترًا حال استكمال فك الجزء المتبقي من البرج، ما أسفر عن مصرع خمسة وإصابة اثنين اخرين.