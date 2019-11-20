السجن المشدد من 3 لـ7 سنوات لـ6 متهمين بالاتجار بالبشر في الأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، وهما "حمادة رشاد، وسعيد محمد".

كما قضت المحكمة بمعاقبة كلا من،"مصطفى عبد الرحمن، محمد أحمد، محمد عبد البديع، محمود خالد"، بالسجن المشدد 3 سنوات، في اتهامهم بالاتجار بالبشر بالأزبكية.

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عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى وعلى مختار على، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار حاتم فاضل المحاني العام الأول في القضية رقم ١٧٩٢١ / 178 لسنة 2018 جنايات الأزبكية، أن المتهمين هم كل من: حمادة رشاد "جزار"، ومصطفي عبد الرحمن "عامل بمسجد"، ومحمد أحمد "عامل"، ومحمد عبدالبديع "نجار"، ومحمود خالد "عامل"، وسعيد محمد "عاطل".

أوضح قرار الإحالة أنه في غضون عام 2018 بدائرة قسم الأزبكية انضم المتهمون إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، واستغلوا الحاجة المالية للمجني عليهم أحمد محمد، ومحمد صلاح الدين، ورضا كرم، وعلي وحيد، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وهو ما ترتب عليه إصابة المجني عليه أحمد محمد، وارتبطت تلك الجريمة بجرائم زراعة الأعضاء.