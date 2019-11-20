أخبار مصر | المتحف القبطي يحتفل باليوم العالمي للطفل (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتحف القبطي يحتفل باليوم العالمي للطفل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم المتحف القبطي، اليوم الاربعاء، احتفالية بمناسبة أعياد الطفولة، واستقبل المتحف خلالها أطفال وتلاميذ المدارس في المراحل التعليمية المختلفة، وكان في استقبالهم جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي حيث رحبت بالأطفال، مؤكدة على أن المتحف دائمًا مهتم بالتفاعل مع المناسبات المختلفة في إطار دور المتحف التثقيفي المجتمعي التوعوي.

وأوضحت أن فريق المتحف دائمًا ما يسعى نسعي لربط فئات المجتمع المختلفة به وخاصة الأطفال، الذين يمثلون مستقبلًا حائط الدفاع عن أثار بلادهم وحمايتها من التعديات المختلفة، ويأتي ذلك من خلال الفعاليات المتنوعة للطفل والمناسبة لكل فئة.