أخبار مصر | برلماني: إسرائيل دأبت على ارتكاب المجازر ضد الشعب الفلسطيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: إسرائيل دأبت على ارتكاب المجازر ضد الشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، إن العالم يتابع في صمت مريب ما اعتاد عليه المجتمع الدولي عندما يكون الجاني هي إسرائيل التي دأبت على ارتكاب المجازر ضد الشعب العربي الفلسطيني.

وأضاف عبدالغني، أن الانتهاكات التي قام بها الكيان المحتل العدواني الاستيطاني في حق العزّل من أبناء غزة وفي ظل ارتفاع عدد الضحايا من الشيوخ والنساء والأطفال هو تكرار لمشاهد من التاريخ لأنظمة استعمارية قمعية وهو ما ترفضه كل القيم الإنسانية في كل زمان وفي أي مكان.

وأشار النائب إلي، أنه ليس بغريب أن يتزامن ذلك العدوان الهمجي مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بأن الولايات المتحدة " لا تنظر للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على أنها مخالفة للقانون" وذلك ضربًا بعرض الحائط للقانون الدولي والاتفاقات الأممية، وشدد علي أن الموقف يتجاوز حدود الرفض والإدانة.