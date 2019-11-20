أخبار مصر | برلمانية: تصريحات أمريكا عن المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: تصريحات أمريكا عن المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة شادية خضير الجمل، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حول أن الولايات المتحدة لم تعد تعترف بأن المستوطنات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي، تأتى ضمن سلسلة مُتكررة من التصريحات والقرارات غير شرعية على الإطلاق والمُثيرة للجدل.

وأضافت شادية، لـ "الخليج 365"، أن جميع دول العالم تعلم عليم اليقين أن هناك قرار صادر من مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤ عام ٢٠١٦ وبأغلبية ساحقة واعتبر القرار بأن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير قانونية بموجب القانون الدولي، مُؤكدة أن القرار نص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967، وطالبها بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس باعتبارها أراضٍ محتلة.

ونوهت النائبة شادية خضير الجمل، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن الموقف السياسي بالنسبة لدولة لأي قضية ما لا يعدل القانون الدولي القائم.