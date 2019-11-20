أخبار مصر | تعرف على سيناريو العرض المتحفي لمتحف كفر الشيخ قبل افتتاحه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على سيناريو العرض المتحفي لمتحف كفر الشيخ قبل افتتاحه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأثار في بيان لها أن سيناريو العرض المتحفي لمتحف كفر الشيخ وضعته اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي بوزارة الآثار، وهو يسلط الضوء على أهمية وفضل وتأثير الحضارة المصرية القديمة على العلوم المختلفة مثل الطب والبيطرة والصيدلة والهندسة والفلك والزراعة والتجارة والصيد.

حيث تتناول القطع عرض تاريخ كل علم من هذه العلوم قديمًا وما يقابله في العصر الحديث، كما سيتناول قصة العرض تاريخ مدينة تل الفراعين، وأشار وزير الأثار الدكتور خالد العناني أن هذا السيناريو يتوافق إلى حد كبير مع الجمهور الأكبر للمتحف حيث يقع مجاورًا لجامعة كفر الشيخ، وسيكون هذا العرض نافذة الطلاب للتطلع على حضارة الأجداد في العلوم المختلفة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية له صباح اليوم لمستجدات الأعمال بمتحف كفر الشيخ والذي من المقرر افتتاحه في النصف الأول من عام 2020.



وشهد الجولة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة وإيمان زيدان مساعد وزير الآثار للاستثمار وتنمية الموارد المالية، والعميد هاني ممدوح مساعد وزير الآثار للتمويل والموارد المالية، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، والدكتورة نيفين نزار معاون وزير الآثار للعرض المتحفي. وشهد الجولة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة وإيمان زيدان مساعد وزير الآثار للاستثمار وتنمية الموارد المالية، والعميد هاني ممدوح مساعد وزير الآثار للتمويل والموارد المالية، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، والدكتورة نيفين نزار معاون وزير الآثار للعرض المتحفي. ويقع المتحف بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي وقاعات للتهيئة المرئية والتربية المتحفية والندوات، بالإضافة إلى مبنى للخدمات يحتوي على مجموعة من الكافيتريات والبازارات.

وبدأت أعمال تنفيذ المتحف عام 2004 ثم توقفت عام 2011 نظرًا لضعف الموارد المالية ثم استأنفت أعمال استكمال مشروع إنشاء المتحف عام 2018، وذلك طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الآثار ومحافظة كفر الشيخ لاستكمال مشروع المتحف والذي سيتكلف 49 مليون جنيه.