أخبار مصر | وزير النقل يوجه عمال "أبو راضي" بتفتيش العربات المطورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يوجه عمال "أبو راضي" بتفتيش العربات المطورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بأن يتم المراجعة والتفتيش على عمليات التطوير والتحسين للعربات داخل ورش كوم أبو راضي ببني سويف بما يضمن عدم خروج أي عربة من الورش قبل أن تتم المراجعة الكاملة لضمان جودة الإنتاج، ومراجعه مراحل التطوير خطوة بخطوة لمتابعة أي ملاحظات أثناء العمل قبل خروج العربات من الورش.

جاء ذلك خلال ختام جولاته اليوم لمتابعة أعمال صيانة وعمرات واصلاح الوحدات المتحركة بعدد من الورش التابعة لهيئة السكك الحديدية، تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير ورش كوم أبوراضي (ببني سويف ) المتخصصة في اجراء العمرات المختلفة لكافة أنواع العربات الدرجة الاولى والثانية لمكيفة والعربات المميزة والمطورة.

وتابع الوزير أعمال التطوير الشامل لعدد ٩٠ عربة إسباني (درجة أولى وثانية ) مكيفة تم الانتهاء من تطوير عدد ١٨ عربة وسيتوالى الانتهاء من باقي العربات وفقا للجدول الزمني المحدد مما سيساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب كما تابع أعمال عمرات بواجي العربات والعمرات الخفيفة والعمومية والتجديد الشامل للعربات المميزة وتفقد أقسام الورش المختلفة.

وفي لقائه بالعاملين بالورشة، أكد وزير النقل أن العمل يجري على قدم وساق في كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، مؤكدا على أن تتم كافة الاعمال على أعلى مستوى من الجودة، بالإضافة إلى العمل على زيادة متوسط الانتاج الشهرى للورش من عمرة عربات الركاب بجميع انواعها والبالغ ١٢٥ عربة شهريًا مشيدا بالجهود التي يبذلها العاملون في الورش المختلفة لتحسين الخدمة المقدمة للركاب.