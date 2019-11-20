أخبار مصر | خاص لـ"الخليج 365".. جلسة طارئة للبرلمان خلال أيام لإقرار التعديلات الوزارية الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص لـ"الخليج 365".. جلسة طارئة للبرلمان خلال أيام لإقرار التعديلات الوزارية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر برلمانية، لبوابة "الخليج 365"، إن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، سيقوم بدعوة النواب خلال الأيام المُقبلة لعقد جلسة عامة طارئة للبرلمان لإقرار التعديلات الوزارية الجديدة.

ووفقًا للمادة 277 بالفرع الثالث للائحة الداخلية لمجلس النواب والخاصة بالجلسات العادية والطارئة، نصت على: "أنه لرئيس البرلمان أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء".

