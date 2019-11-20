أخبار مصر | رئيس "دفاع النواب": موقف أمريكا من المستوطنات الإسرائيلية مخالف للقانون الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "دفاع النواب": موقف أمريكا من المستوطنات الإسرائيلية مخالف للقانون الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة لم تعد تعترف أن المستوطنات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي قائلا: "مُخالفة للقانون الدولي ولا نعترف بها من الأساس"، بالإضافة إلى أنها ليس لها أي تأثير على الواقع وما هي إلا كلام إعلامي فقط.

وأضاف عامر، لـ"الخليج 365"، أن هناك قرار صادر من مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤ عام ٢٠١٦ وبأغلبية ساحقة، مُعتبرًا أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير قانونية بموجب القانون الدولي، مُشيرًا إلى أن جميع المستوطنات التي تم أو يتم بناءها غير شرعية وفقًا للأعراف والقوانين الدولية، مُنوهًا إلى أن ملف القضية الفلسطينية هي قضية أبدية بالنسبة لمصر، مُذكرًا أن مصر دائمًا وأبدًا تبذل قصارى جهدها من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة.

وأشار اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن استقرر منطقة الشرق الأوسط يرتبط بحل القضية الفلسطينية.